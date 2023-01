"Vitinha? Não sei de nada, também vi nas notícias"

Declarações de Castro, jogador do Braga, antes da gala Legião de Ouro.

Castro, médio do Braga, em declarações antes da gala Legião de Ouro, esta segunda-feira, sobre a melhor primeira volta da história do clube, considerou que o emblema minhoto "entra em todos os jogos para ganhar".

"Fomos uma equipa de ataque, positiva e estamos a fazer uma excelente época. Esperamos continuar assim na segunda volta. Título? Não, agora é tentar ganhar o próximo jogo. Faltam tantos jogos. Estamos bem, em segundo lugar, e agora é tentar ganhar o maior número de jogos", disse.

Sobre os mais recentes reforços, o lateral direito Joe Mendes, o extremo Bruma e o médio Pizzi, Castro disse que "podem acrescentar muito, principalmente o Bruma e o Pizzi, pois para esses dois será mais fácil a adaptação porque conhecem o campeonato português", destacando a sua experiência "que também é importante em determinados jogos".

O experiente médio, que está em final de contrato e assumiu a vontade de continuar no clube bracarense, desejou que Vitinha, muito cobiçado, não saia do Braga ("Não sei de nada. Também vi nas notícias, mas espero que não saia", aifrmou), e pediu "humildade para reconhecer que do outro lado há equipas com qualidade: já nos conhecem, vão jogar mais fechadas e estão a reforçar-se bem", disse.