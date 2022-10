"Vitinha na Seleção? Acho que será um pouco cedo, precisa de maior consistência"

O jovem avançado Vitinha vai com os créditos todos para o importante jogo na Alemanha. Já se fala na Seleção e no Catar, mas Domingos Paciência acha que o futebolista precisa de mais tempo.

Que sosseguem os leitores alemães que eventualmente saibam português e leiam O JOGO - só lhes faz bem -mas o título não tem a ver com qualquer um dos 363 bombardeamentos que atormentaram a cidade de Berlim entre 1940 e 1945, ou seja, durante a II Guerra Mundial, na tentativa de travar Adolf Hitler e o seu bigode famoso e piroso.

O bombardeiro que vai a caminho de Berlim, onde o Braga procura conforto na Liga Europa, na próxima quinta-feira, tem o mesmo nome de um homem apreciado por todo o mundo do futebol, o saudoso Vítor Oliveira, e também o diminutivo de um jovem craque que agora passa a bola a Messi, Vitinha. O Vitinha do Braga, no jogo com o Estoril, mandou mais um sinal de que está no mundo do futebol para vencer.