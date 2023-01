Vitinha foi decisivo contra o Boavista e encantou Roberto Martínez

Exibição, com golo decisivo no triunfo por 1-0, captou atenções do novo selecionador na primeira observação que fez num jogo em Portugal.

Vitinha foi decisivo no Braga-Boavista, no último sábado, e encantou Roberto Martínez, que escolheu o jogo da Pedreira para ser o primeiro a observar em Portugal desde que, no dia 9 deste mês, foi apresentado como novo selecionador nacional.

O técnico espanhol já estivera em Riade, na Arábia Saudita, para ver os jogos das meias-finais da Supertaça de Espanha, onde Thierry Correia e André Almeida foram titulares no encontro do Valência com o Real Madrid, e o Bétis-Barcelona (William Carvalho entrou ao intervalo e o guarda-redes Rui Silva não saiu do banco), e, ao que apurou O JOGO, foi com agrado que anotou as qualidades demonstradas pelo ponta-de-lança internacional sub-21 do do Braga, que no início da segunda parte fez o único golo do encontro da 16.ª jornada da Liga Bwin, permitindo aos arsenalistas continuar no segundo lugar.

No final do jogo com os axadrezados, o jogador de 22 anos, que está no clube desde os 17 - começou nos juniores, proveniente do Águias de Alvite -, revelou, a propósito da presença de Martínez na bancada da Pedreira, que "está focado no trabalho no Braga", que vai "continuar a fazê-lo", não deixando, no entanto, de admitir que "as oportunidades irão surgir."

Nesta altura da época, Vitinha apresenta registos superiores aos de 2021/22, época em que se estreou na equipa principal.

Na temporada anterior, tinha dez golos e uma assistência em 21 jogos - cometeu a proeza de assinar um póquer na quarta eliminatória da Taça de Portugal, na receção ao Santa Clara, em novembro de 2021 -, enquanto na atual soma 12 golos e cinco assistências nos 26 jogos em que participou em todas as com petições.

Utilizado por Artur Jorge em todos os jogos do campeonato - tal como Ricardo Horta e Abel Ruiz -, Vitinha é o quarto em número de minutos em todas as provas e cometeu a proeza de, pela terceira vez esta temporada, ter feito golos em dois jogos seguidos.

Na terceira e quarta jornadas, marcou nas goleadas ao Marítimo (5-0) e em Arouca (0-6); apontou o golo da vitória, na segunda jornada do Grupo D da Liga Europa, com o Union Berlin; e logo a seguir fez o primeiro na receção ao Vizela (2-0).

Agora, antes de ser decisivo diante do Boavista, fez o segundo no triunfo, por 3-2, sobre o Vitória de Guimarães, nos oitavos de final da Taça de Portugal.