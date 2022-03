Vitinha entra em galeria especial com o golo apontado ao Mónaco

O avançado passa a figurar entre os dez mais jovens a marcar pelo Braga numa prova da UEFA.



Ao sexto jogo, frente ao Mónaco, Vitinha estreou-se a marcar na Liga Europa, entrando na lista dos dez jogadores mais jovens a faturar pelo Braga em competições da UEFA.

Com 21 anos, 11 meses e 23 dias, o avançado surge nesse ranking dos mais precoces à frente das marcas estabelecidas por Rafa Silva em 2015, Ricardo Horta em 2016 e Lito em 1978, todos com 22 anos, mas separados por meses; figurando nos lugares cimeiros Diego Costa (2007) e Bruno Gama (2006), que fizeram o gosto ao pé em jogos europeus com apenas 18 anos.

O primeiro, de nacionalidade brasileira e espanhola, está inclusivamente no topo desta restrita galeria por ter faturado com apenas 18 anos, quatro meses e 15 dias, enquanto Gama fê-lo com 18 anos, 11 meses e 18 dias. O terceiro posto dos mais jovens que marcaram em provas europeias é ocupado por Francisco Trincão. Em 2019, o atual extremo do Wolverhampton fez um golo com 19 anos, 11 meses e 13 dias, surgindo na lista depois os nomes de Abel Ruiz, Fran Mérida e Galeno. Ruiz estreou-se a marcar pelos bracarenses ainda com 20 anos (2020), enquanto o seu compatriota (2011) e Galeno (2019) fizeram golo com 21, com menos meses e dias do que Vitinha.