Declarações do avançado Vitinha, autor do golo no Braga - Boavista (1-0), da 16ª jornada da Liga Bwin

Sobre o triunfo do Braga: "Foi uma vitória muito importante, num jogo complicado para nós. Sabíamos que o adversário nos ia colocar algumas dificuldades, também porque tivemos um jogo a meio da semana. Mas a equipa respondeu bem. Uma primeira parte onde o jogo esteve um bocadinho preso. Na segunda, conseguimos chegar ao golo e depois a equipa juntou-se muito bem para segurarmos a vantagem."

Sobre o lance do golo: "Toda a equipa estava ligada e atenta, pressionámos bem e conseguimos fazer logo o golo (a abrir a segunda parte). Foi importante e estou muito feliz."

Sobre uma eventual preferência para o resultado do dérbi entre Benfica e Sporting: "Isso não é importante para nós. Estamos focados em fazer o nosso melhor, em fazer o máximo de pontos possível. O mais importante é o próximo jogo, com o Paços de Ferreira."

Sobre a presença do selecionador Roberto Martínez: "Estou focado no trabalho que estou a fazer no Braga. Vou continuá-lo a fazer e as oportunidades irão surgir".

