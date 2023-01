Vitinha: Braga salvaguarda cláusula de recompra e percentagem do passe

O avançado minhoto ruma ao Marselha, que paga 32 milhões de euros.

Vitinha vai ser jogador do Marselha neste último dia do mercado de inverno, deixando nos cofres do Braga 32 milhões de euros, mais dois do que o estipulado na cláusula de rescisão, que foi o fator decisivo para a vitória sobre o Southampton e Brighton na corrida pelo avançado, sabe O JOGO.

O jogador já se encontra a caminho de França e vai assinar um contrato de longa duração com o atual terceiro classificado da Ligue 1, sendo que o Braga salvaguarda dez por cento do seu passe, assim como uma cláusula de recompra fixada em 60 milhões de euros.

Na presente temporada, Vitinha registou 13 golos e cinco assistências em 27 jogos disputados pelo Braga, que deixa na segunda posição da Liga Bwin, onde apontou sete golos.