Minuto 19: 0-2. Vitinha, bem servido por André Horta, salta mais alto do que os defesas famalicenses e coloca a bola no fundo das redes. 14.º golo do avançado esta temporada ao serviço do Braga.

Leia também Vídeos O "acordar do campeão" Bruno Costa: "Está vivo e lembra-se de tudo..." A companheira de Bruno Costa, Maria Moreira, partilhou este domingo o "acordar do campeão", ressalvando que o jogador do FC Porto "está vivo e lembra-se de tudo o que aconteceu nos Aliados". Ora veja o momento.