Vitinha assistiu à goleada do Braga sobre o Torreense

Jogador do Marselha aproveitou para rever os antigos companheiros de equipa

Vitinha, jogador do Marselha, foi um dos 1500 adeptos a assistir à goleada do Braga sobre o Torreense, por 4-0, no Complexo Desportivo de Fão.

O antigo jogador do emblema minhoto, que esteve recentemente no Europeu de sub-21, embora não tenha somado muitos minutos, aproveitou assim para rever os antigos companheiros de equipa.