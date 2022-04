Visita do Braga ao Rangers já tem equipa de arbitragem nomeada

François Letexier vai ajuizar, na Escócia, a segunda mão dos "quartos" da Liga Europa (próxima quinta-feira, às 20 horas)

O francês François Letexier é árbitro designado para dirigir a receção do Rangers ao Braga, em jogo da segunda mão dos quartos de final da Liga Europa, no qual os minhotos têm vantagem de um golo (1-0), anunciou, esta terça-feira, a UEFA.

Esta não é a primeira vez que o gaulês encontra equipas nacionais. Em outubro de 2020, dirigiu a receção do Benfica ao Standard de Liège (3-0), na Liga dos Campeões, e o triunfo do FC Porto sub-19, em abril de 2019, ante o Chelsea, que valeu o título inédito na Youth League.

Letexier, de 32 anos de idade, e internacional desde 2017, terá Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni como assistentes, enquanto o quarto árbitro é Jérémie Pignard. A equipa gaulesa é composta pelo videoárbitro Jerôme Brisard e o assistente Willy Delajod.

Este último juiz dirigiu a receção do Braga ao Paços de Ferreira, em setembro passado, relativo à quinta jornada da Liga Bwin, no âmbito do protocolo entre a Federação Portuguesa de Futebol e a homóloga francesa.

Na próxima quinta-feira, às 20 horas, o Braga atua no relvado do Ibrox Stadium, ante o Rangers, onde tentará assegurar a presença nas "meias" da Liga Europa.