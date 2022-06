Víctor Gómez, lateral espanhol, oficializado como reforço do Braga.

Defesa-direito assinou por uma época, emprestado pelo Espanhol, e o Braga ficou com opção de compra do passe não obrigatória.

O Braga apresentou, esta tarde, Víctor Gómez como segundo reforço para o plantel de Artur Jorge.

Proveniente do Espanhol, o defesa-direito, 22 anos, assinou um contrato de empréstimo válido por uma época, ficando o Braga com uma opção de compra do passe não obrigatória. Caso a exerça, terá que pagar dois milhões de euros ao clube de Barcelona e o jogador assinará um vínculo de cinco temporadas.

Internacional sub-21 por Espanha, Víctor Gómez esteve na última época emprestado ao Málaga, da segunda divisão espanhola.

Depois do central francês Niakaté, o defesa-direito já foi integrado nos trabalhos do plantel bracarense.