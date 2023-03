Víctor Gómez cozinha contrato com o Braga

Lateral-direito foi cedido pelo Espanhol, onde fez grande parte da formação, e cabe ao Braga a opção de compra por dois milhões de euros. Decisão já foi ponderada e até junho a permanência será selada.

Víctor Gómez virou peça sagrada do xadrez de Artur Jorge, imutável e intocável nas últimas onze jornadas, que até coincidem com o regresso da Liga, após a paragem para o Mundial do Catar. O jovem defesa-direito, eleito para os compromissos da seleção de sub-21 de Espanha, agora dirigida por Santi Denia, tal como Abel Ruiz, tem vindo a marcar pontos na Pedreira, figurando como um elemento preponderante na manobra dos minhotos, equilibrando a sua resposta defensiva e balançando essa evolução com um já conhecido atrevimento ofensivo.

Gómez, cedido pelo Espanhol de Barcelona, onde fez o seu percurso jovem, conquistando posto nas seleções de sub-17 e sub-19, vive um momento palpitante em Braga, totalista em onze jogos do campeonato, num ciclo iniciado a 30 de dezembro, na suculenta receção ao Benfica, 14.ª jornada, em que os guerreiros impuseram um 3-0 às águias. O catalão, que conheceu a "cantera" do Barcelona numa fase mais precoce, coabitando com Ansu Fati, deixou para trás dúvidas que explicavam apenas, até essa data, 184 minutos de utilização.

Baixo mas intenso, rápido e vertical, Víctor Gómez agarrou a posição e quase convidou o Braga a abrir espaço à saída de Fabiano, mantendo longe de qualquer relevo o recém-contratado Joe Mendes.

No seguimento de exibições que confirmam uma influência crescente nos desempenhos da equipa, de nove vitórias e duas derrotas para os bracarenses em 11 jogos, o lateral quer ser trunfo na receção ao FC Porto, carregando todo esse apetite, conjugado com os sinais que a SAD dos minhotos tem deixado de exercer até junho a opção de compra cifrada em dois milhões.

O defesa, que passou enquanto sénior por Espanhol, Mirandês e Málaga, acelera para a época mais marcante, tendo o barómetro das assistências como valência a superar. Para já conta com três, contra cinco logradas no Málaga.