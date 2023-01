Victor Gómez convence na defesa e SAD do Braga já pensa em investir

Titular nos últimos cinco jogos, o lateral-direito cedido pelo Espanhol poderá ser adquirido, em definitivo, por dois milhões de euros.

Víctor Gómez conquistou, em definitivo, a confiança de Artur Jorge.

As exibições do lateral-direito espanhol, de 22 anos, nos últimos cinco jogos - que resultaram em quatro triunfos para o campeonato e na eliminação do Vitória de Guimarães para a Taça de Portugal - convenceram a SAD liderada por António Salvador a estudar a possibilidade de acionar a opção de compra estabelecida com o Espanhol quando foi feito o acordo de cedência, em junho do ano passado, válido até ao final da presente temporada.