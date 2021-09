Vendas do Braga ainda podem chegar aos 25 milhões de euros

Encaixe com transferências pode chegar aos 25 milhões de euros com a saída de Fábio Martins para o Al Shabab e caso sejam cumpridos certos objetivos ou exercidas cláusulas de compra de passes.

O mercado de verão foi bastante produtivo para as contas do Braga. Entraram, para já, nos cofres da SAD 12,650 milhões de euros, mas o valor pode duplicar até 30 de junho de 2022, isto porque, além de estar iminente a transferência de Fábio Martins para os sauditas do Al Shabab por três milhões de euros, nalguns casos as verbas sobem consoante sejam atingidos determinados objetivos, disparando ainda se forem exercidas as cláusulas de compra de atletas como Borja (três milhões de euros), João Novais (dois milhões de euros) e Leandro Sanca (1,1M€).

Luther Singh, transferido para o Copenhaga por 1,1M€ por 80 por cento do passe, pode ainda render mais 800 mil euros por objetivos. Quanto a Fransérgio, rendeu, de imediato, 4,5M€, mais três milhões mediante o cumprimento de objetivos (sendo o principal a permanência no escalão principal francês). Para já, porém, o negócio de Ricardo Esgaio é o que tem mais impacto. O Braga encaixou 5,5M€ referentes a 80 por cento do passe, já que os restantes 20 por cento pertenciam ao Sporting.

Num mercado global que tem estado em crise, o Braga regista um volume de negócios dentro da linha dos melhores registos dos últimos dez anos. A exceção foi 2020/21, com impressionantes 49,15M€, mas 47 deles foram pagos só com as transferências de Trincão para o Barcelona (31M€) e Paulinho para o Sporting (16M€).

Em termos de contratações, e incluindo os promissores André Lacximicant (300 mil euros) e Mário Júnior (250 mil euros), ambos do Leixões, o Braga desembolsou 4,650M€. Lucas Mineiro (Gil Vicente) 1,5 milhões por 75 por cento do passe; Mario González (Villarreal) 1,5 milhões por 7 por cento do passe e Iuri Medeiros (Nuremberga) 800 mil euros foram os investimentos no mercado que encerrou anteontem.