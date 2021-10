"Vencer a Taça de Portugal? Não vou prometer nada, prometo trabalho"

Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Braga, após a vitória este domingo em visita ao Moitense (5-0) e o apuramento para a fase seguinte da Taça de Portugal.

Adeptos: "Se calhar, vou começar por aí: agradecer aos nossos adeptos que cá vieram em bom número e também dar os parabéns aos adeptos do Moitense, porque realmente fizeram um ambiente de festa, um ambiente bonito e foi digno de se ver".

Apuramento: "Missão cumprida. Contra um adversário digno, que se bateu muito bem, se fechou muito bem, que foi um adversário organizado. O jogo naturalmente teve essa tendência devido à diferença entre as equipas. Jogámos praticamente no último terço como já esperávamos. Tivemos várias oportunidades e acabámos por fazer cinco golos. Não permitimos muitos contra-ataques, a não ser um lançamento lateral no começo da segunda parte e uma outra vez, o que é natural. Mas acima de tudo, parabéns à minha equipa e ao Moitense pela celebração de um jogo que foi bonito".

Pequenas conquistas (Vitinha a bisar, Lucas a estrear, Bruno Rodrigues e Roger a marcarem pela primeira vez): "Sim, acima de tudo, acabámos com seis jogadores da formação. Os jogadores estão aqui por mérito, não estamos a dar prendas a ninguém. Todos os que entraram hoje, são jogadores que fazem parte do nosso plantel, trabalham connosco todos os dias e têm competência. Evidentemente, precisam de espaço competitivo para eles tomarem um bocadinho o gosto do futebol da primeira equipa. Mas com naturalidade, em função do plantel não ser muito extenso, acredito que um ou outro, se calhar não todos, vão ter oportunidade para jogar com alguma regularidade".

Formação: "Há qualidade. É um prémio para a formação do Braga liderada pelo Hugo Vieira, que tem feito um trabalho espetacular e é também um desígnio do clube, que aposta na formação. No ano passado, um dos desígnios, além de jogar bem, vender jogadores e fazer uma boa Liga Europa, era também a aposta na formação. No ano passado tivemos a oportunidade de estrear seis ou sete miúdos. Um ou outro não teve a sequência natural, principalmente o Moura pela lesão. E agora há miúdos a desabrochar com muita qualidade e vamos esperar que eles cresçam e se habituem a jogar connosco e estarem aptos a ajudar a equipa".

Nunca conquistou duas taças seguidas: "Repare, a Taça de Portugal é o troféu mais importante que o Braga tem no futebol profissional. A nível nacional. Tem três Taças, uma em 1966, uma em 2016 e outra no ano passado. Não é um troféu fácil de se conseguir. Em 100 anos, conseguiu-se três vezes. Nós não conseguimos de forma alguma prometer nada, como fizemos o ano passado. O que prometemos é trabalho, dedicação. Estamos a construir uma equipa nova, a dar passos de evolução. Hoje as dificuldades que encontrámos são aquelas que encontrámos quase sempre, fomos abrindo espaço, desperdiçando oportunidades até conseguir fazer golos. Não vou prometer nada, prometo trabalho. Prometo que jogaremos para ganhar. E agora vamos jogar com o Ludogorets com o intuito de vencer o jogo, é a única coisa que prometo."