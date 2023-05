"Vejo o Braga com um crescimento imparável"

Srdan Bajcetic foi um médio sérvio que passou pelo Braga em 1997/98 e acabou titular no Jamor. Havia chegado do Celta e é por Vigo que ficou a trabalhar, tendo um filho a emergir no Liverpool

Hoje trabalha como técnico da equipa C do Celta de Vigo, clube onde viveu muitos anos da carreira como jogador, tendo da Galiza chegado a Braga como reforço de Fernando Castro Santos para a época de 1997/98. Uma época marcante coroada com presença na final da Taça de Portugal, perdida para o FC Porto, além de bons momentos vividos na Taça UEFA. Falamos de Srdan Bajcetic, sérvio de 51 anos, hoje com um filho, Stefan, a despontar no Liverpool de Klopp. Bajcetic recordou a O JOGO a passagem por Braga, uma só temporada, na qual fez 22 jogos e assinou 5 golos, emergindo com papel destacado na reta final, acabando como titular no Jamor.

"Tenho uma maioria de recordações muito boas, mesmo que tenha estado lesionado muito tempo na pré-temporada, o que complicou a minha entrada na equipa. Demorei a mostrar o meu potencial e custou-me recuperar a melhor forma. Essa chegou no final da época com bons jogos, alguns golos e essa presença no onze no Jamor. Mas guardo a imagem de um grande clube e uma bela cidade", descreve o antigo médio, de considerável estampa física.

"Acabei muito bem mas a época não foi futebolística ótima, por culpa das lesões. O que mais recordo é mesmo a campanha da Taça, pois para chegarmos à final com o FC Porto, conseguimos afastar com grandes exibições o Sporting e o Benfica", recorda Bajcetic, que tinha companheiros como José Nuno Azevedo, Artur Jorge, Mozer, Jordão, Karoglan, Formoso ou Toni.

"É engraçado ver Artur Jorge no comando do Braga, coincidi com ele há alguns anos, ele treinava uns rapazes da formação do Braga, eu do Celta. Ganhei-lhe nos penáltis. Alegro-me muito por este sucesso que está a ter. Quando estava aí passava mais tempo com Wozniak e Prokopenko mas a relação era boa com todos, como Bruno, Gamboa, Carlitos, Jordão. Estou a esquecer alguns, que não se chateiem", graceja, interrompendo. "Se falo de Gamboa, tenho de falar de Formoso e Idalécio. Esses três faziam rir toda a gente."

"O crescimento do Braga vejo-o como imparável e estou feliz por isso. Eu trabalho nas categorias inferiores do Celta e tenho tido oportunidade, várias vezes, de visitar o centro de treinos do Braga e deixa qualquer um impressionado. Tem incríveis instalações e conta com grandes profissionais em todas as áreas", elogia o sérvio, que compreendeu o nível do Braga quando aceitou sair de Vigo.

"A qualidade era grande. Tínhamos uma equipa muito competitiva, fomos eliminados da UEFA pelo Schalke, que perderia a final contra o Inter. Posso dizer que gostaria de ter ficado mais um ano, pois tinha contrato por outra época mais. Acho que não consegui demonstrar tudo o que podia mas chegou um novo treinador, Cajuda, e tinha preferências por outro tipo de jogador. Não há que dar muitas voltas", resume, assim, Bajcetic a passagem por Braga, desejando boa sorte aos guerreiros. "O FC Porto pela sua história é favorito, pode ter maior nível futebolístico mas o Braga já provou que tem jogadores para discutir o resultado sem qualquer problema."

Apreciador desde cedo de Racic

Bajcetic olha com curiosidade para o duelo de médios neste FC Porto-Braga, dois jogadores muito físicos e abrangentes, mas que podem começar do banco, levando em conta as opções dos técnicos neste final de temporadas. Falamos de Grujic e Racic.

"Racic conheço muito bem, porque eu era adjunto na seleção de sub-18 quando ele era um dos nossos melhores jogadores. Sempre se destacou por remate fácil e bom passe. Tinha facilidade de aparecer a finalizar como segunda linha e fazia alguns golos que surpreendiam o adversário. O Grujic não controlo tão bem mas todos percebemos que é um grande jogador de nível técnico e físico", argumenta o antigo centrocampista, vendo o filho Stefan, de 18 anos, a brilhar na mesma posição em Anfield Road.

"Do meu filho custa-me falar objetivamente. É um rapaz de 18 anos que está a começar a carreira futebolística. Este ano teve sorte com as lesões no Liverpool, que abriram espaço para ele. Aproveitou a sua oportunidade. Espero que se possa consolidar na próxima temporada e que melhore a sua forma, que seja poupado pelas lesões, que mais tarde também o prejudicaram a ele. Estamos muito orgulhosos da forma como se está a desenvolver."