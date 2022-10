Veja todos os golos do Braga contra o Saint-Gilloise

O Braga consentiu a reviravolta do Saint-Gilloise já perto do fim, nos minutos finais do jogo (1-2), em jogo da terceira jornada do Grupo D da Liga Europa. Veja os três golos do encontro

1-0 por Abel Ruiz, aos 49'

MARCA ABEL RUIZ



O SC Braga coloca-se na frente no início da 2ª parte!#sporttvportugal #EUROPAnaSPORTTV #EuropaLeague #UEL #UEFA #scbraga #braga #SCB #SaitGilloise #USG #SCBUSG #AbelRuiz

1-1 e 1-2 por Nilsson, aos 86' e aos 90+4'