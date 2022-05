Vasco Moreira renova com o Braga: "Quero ter oportunidades na equipa A"

Vasco Moreira com António Salvador

Jovem médio de 20 anos tem brilhado na equipa B.

O Braga anunciou esta sexta-feira a renovação de contrato com Vasco Moreira, jogador que fica agora ligado aos minhotos até 2024. O médio de 20 anos tem sido presença habitual na equipa B desde a última temporada, contabilizando 21 jogos em 2021/22 na Liga 3.

Declarações

Aposta do clube: "Agradeço muito ao clube por mais um voto de confiança. Só me dá mais motivação para continuar. Este é o caminho e sinto que posso ajudar a conquistar grandes coisas. Evoluí muito como futebolista mas também a nível pessoal. Estão a ser cinco anos de puro crescimento, em que realmente senti que me tornei um jogador melhor, uma pessoa melhor e tenho tudo para melhorar daqui para a frente. O futebol é a minha prioridade. Quero dar tudo de mim na minha profissão e um dia, quando acabar a carreira, quero olhar para trás e sentir que dei tudo aquilo que podia. A minha família acredita muito em mim, acima de tudo eu acredito muito nas minhas capacidades e quero continuar a ser feliz a jogar futebol."

Importância do coletivo: "Neste patamar, temos de colocar o coletivo acima do individual. Isto para dizer que os meus companheiros e as equipas técnicas que tive ao longo dos últimos dois anos em que estou na equipa B foram muito importantes. Sinto que cresci muito com a equipa, assim como eu a ajudei, e este é um lema que é para continuar: ajudar os outros porque sei que eles também vão ajudar-me".

Trabalho será recompensado: "A equipa principal é uma porta aberta para todos os jovens que se têm destacado na Liga 3, na Liga Revelação e até mesmo nos sub-19. Os meus colegas que já lá chegaram sentem que o trabalho deles foi recompensado e sinto que se continuar a fazer bem as coisas a minha oportunidade pode chegar também. É para isso que trabalho todos os dias de uma forma muito intensa e sei que as coisas vão acontecer no seu tempo. Sem pressas, quero fazer o meu melhor e dar o máximo pelo Braga".

Objetivos: "Quero ter as minhas oportunidades na equipa A, quem sabe conquistar o meu espaço lá, chegar também à Seleção Sub-21. Na verdade, os objetivos vão sendo redefinidos ao longo das temporadas mas temos que ter grandes aspirações, sendo que sei que muito passa pelo meu desempenho no Braga."

Época muito positiva: "Apesar de não termos conseguido subir de divisão, penso que fizemos uma época brilhante. Tivemos jogos em que precisávamos de ganhar e a equipa deu uma resposta tremenda e o balneário que temos é fundamental. Temos uma equipa muito unida, muito coerente com aquilo que é as ideias do treinador e a nossa personalidade. Para trás ficam grandes desempenhos, muita luta e muito sacrifício. Esta equipa merece muito respeito, os adeptos e a estrutura têm mostrado isso, e para o próximo ano temos de voltar a colocar a fasquia lá em cima".