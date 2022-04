Van Bronckhorst confia no papel da atmosfera do Ibrox: "Consegue ser bastante hostil"

Declarações de Giovanni van Bronckhorst, treinador do Rangers, após a derrota na visita ao Braga (0-1), na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa

Jogo: "Queríamos levar um melhor resultado para o segundo jogo. Perdemos por uma diferença pequena. Na próxima semana, teremos um grande jogo. Vamo-nos preparar bem. A nossa exibição foi, a espaços, boa. Tivemos algumas oportunidades. Mas também vimos a qualidade que eles têm. Na primeira parte devíamos ter tentado quebrar mais linhas, ao invés de apostar nas bolas longas. Devíamos ter tido paciência e manter a posse de bola, fizemos isso muito melhor na segunda parte".

Segunda mão: "Afinal de contas, é uma diferença de um golo e jogamos na próxima semana, com os adeptos a apoiar-nos. Sabemos qual é a tarefa que nos espera. Por vezes, a atmosfera [no Estádio Ibrox] consegue ser bastante hostil e intimidante. Sabemos que é para o último jogo desta eliminatória. Com o Estrela Vermelha [para os oitavos de final], perdemos fora [2-1}, mas, em casa, anulámos a desvantagem [3-0]. Temos de repetir isso. Na próxima semana, teremos um jogo ligeiramente diferente. Eles têm vantagem e é mais provável que a defendam".

Ponto fraco do Braga? "Vimos hoje que, após 70 minutos, eles baixaram um pouco os níveis energéticos, pelo que temos de gastar a nossa energia toda para a semana para conseguirmos ir às meias-finais".