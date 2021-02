"Vamos chegar a casa às 03:00, na terça-feira temos treino e na quarta vamos jogar outra vez"

Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Braga, depois da vitória por 2-1 em casa do Nacional.

Condolências por Quintana: "Gostava de começar por dar um abraço aos familiares e aos amigos do Quintana e também ao FC do Porto. As nossas condolências por parte do grupo de trabalho profissional do Sporting de Braga."

Análise ao jogo: "Podíamos ter logo marcado no primeiro minuto. Fizemos uma primeira parte extraordinária, fantástica. O Nacional não é uma equipa qualquer. Joga bem e eu vejo os jogos quase todos do Nacional e é uma equipa que gosto de ver jogar. É uma equipa difícil de ser batida. Nós estivemos a um nível muito alto e com muito mérito da nossa parte. Fizemos dois golos e, é uma verdade, com erros do guarda-redes do Nacional, mas tivemos, no mínimo, três oportunidades claras de conseguir marcar golos com o nosso mérito também. Podíamos ter sentenciado o jogo logo na primeira parte. Evidentemente que esperávamos uma reação do Nacional na segunda parte. Entrámos bem na segunda parte e continuámos a controlar o jogo. O Nacional recolheu um pouco mais no seu meio-campo e tentou sair em transições e apostou numa pressão organizada e forte, para tentar ganhar bolas e sair na transição. Numa dessas situações fomos batidos. A partir daí a nossa equipa teve argumentos para se defender bem, pois é uma equipa que também o sabe fazer muito bem. O Matheus apesar das bolas rondarem a baliza não fez uma grande defesa e acabámos por ter uma grande oportunidade, praticamente nos descontos, pelo Vítor, que poderia ter feito o 3-1. Fomos uns justos vencedores, que se ajusta pela diferença mínima, porque o Nacional também fez muito pela vida, principalmente na segunda parte."

Taça de Portugal em mente: "Chegámos à final da Taça da Liga, estamos nas meias finais da Taça de Portugal, chegámos aos 16 avos de final da Liga Europa, onde caímos com uma grande equipa, como é a Roma, e estamos bem posicionados no campeonato. Agora vamos fechar o dossier da liga e abrir o da Taça de Portugal. Temos um jogo já na quarta-feira, ou seja, vamos chegar a casa lá para as 03:00 da manhã, na terça-feira vamos ter uma unidade de treino e na quarta vamos jogar outra vez e isso tem sido a nossa vida."