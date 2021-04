"Vai haver campeonato até ao fim e com jogos muito disputados"

Declarações de Carlos Carvalhal após o empate do Braga frente ao Belenenses SAD, por 1-1.

Jogo: "Há seis claras oportunidades nossas na primeira parte e também boas há oportunidades para o Belenenses. Na segunda parte há o golo do Belenenses e nós tivemos quatro oportunidades de golo. Em onze oportunidades fizemos um golo. O Belenenses é um adversário difícil e que se fecha. Podíamos estar a vencer por uma maior margem ao intervalo. Na segunda parte não mudou muito, com as substituições melhorámos muito, encostámos o Belenenses atrás e tivemos oportunidades que, infelizmente, não conseguimos concretizar. Faltou-nos eficácia."

Luta pela manutenção pode dificultar os jogos até ao final do campeonato?: "É um campeonato difícil. Esta é a terceira melhor defesa do campeonato [a do Belenenses]. São resultados muito à justa, mas as dificuldades são grandes contra todos os adversários. No final do campeonato, as equipas têm toda elas os seus objetivos. Entre atingir a Liga Europa, as competições europeias, a manutenção... Vai haver campeonato até ao fim, com jogos muito disputados."