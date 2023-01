Uma troca sem pernas para andar em Espanha e que já tem Vitinha no enredo

Avançado do Braga associado ao Atlético, que procura reforçar o ataque com Depay.

O Atlético de Madrid movimenta-se depois da saída, por empréstimo, de João Félix para o Chelsea e o nome de Vitinha é mencionado pela imprensa espanhola. Memphis Depay é desejado pelos colchoneros, que não admitem, todavia, uma troca com Ferreira-Carrasco, num possível negócio que mereceu destaque esta terça-feira.

O emblema da capital espanhola, que avalia o belga em 60 milhões de euros, estará na disposição de esperar pelo final da temporada para contratar o neerlandês do Barcelona, um jogador que, então, estará livre no mercado. Nesse sentido, o portal Relevo adianta que o avançado do Braga poderá então ser a prioridade para a formação que tem Diego Simeone como treinador.

Vitinha, 22 anos, tem contrato até 2027 e é uma das figuras do conjunto minhoto. Esta época já apontou 12 golos em 26 jogos, além de cinco assistências.