Uma porta que se abre para Bruno Viana e há mais três casos para resolver no Braga

Clube da principal liga turca está na disposição de receber o central brasileiro por empréstimo, com opção de compra.

A trabalhar na Pedreira, à parte, desde o princípio do mês, depois de ter sido devolvido pelo Flamengo, Bruno Viana está a ser negociado para a Turquia. Um clube da principal liga turca pretende receber, por empréstimo, o central brasileiro, acenando-lhe com valores muito tentadores, podendo o Braga encaixar uma importante verba no fim da temporada se for acionada a opção de compra.

As conversações entre os dois clubes estão bastante adiantadas, sabendo-se que também o Almería e o São Paulo chegaram a consultar a sociedade desportiva, pelo que a transferência do defesa deverá mesmo avançar nesta janela do mercado.

Os próximos dias serão igualmente reveladores em relação aos destinos de Raul Silva, Chiquinho e Lucas Piazon, todos oficialmente dispensados por Carlos Carvalhal.