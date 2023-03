Uma mensagem chega ao Minho: "Pensem em ganhar até antes de dormir"

Mensagem de Karoglan, ex-avançado dos minhotos, para uma equipa que diz ter todas as condições para "alcançar o segundo lugar"

Depois da paragem competitiva, o Braga visita, no domingo, Chaves, onde não perdeu nas últimas seis deslocações, uma das quais para a Taça de Portugal. A última vez que saiu derrotado de Trás-os-Montes foi há mais de 26 anos, quando perdeu por 5-2, com um dos golos da equipa de Manuel Cajuda a ser apontado pelo agora treinador Artur Jorge. Karoglan, ex-jogador dos minhotos, puxa a fita atrás.

"Na minha altura, o Braga era uma equipa que jogava para não descer de divisão. Agora não tem nada a ver com o do meu tempo, há uma diferença muito grande para o que era há 25 anos. Atualmente, é um mundo completamente diferente", defende o croata que, depois de duas épocas no Chaves, ingressou no clube minhoto em 1993/94. Hoje, o Braga "está a criar bases para lutar pelo título" e, segundo Karoglan, que na Croácia continua a acompanhar e a torcer pelo clube onde terminou a carreira, em 1999, os jogadores e todos os que fazem parte da estrutura "têm de acreditar, porque um ano o clube vai conseguir ganhar a Liga."