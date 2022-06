Uma finalíssima em Espanha que pode render 2,5 milhões... ao Braga

Mario González, à direita, com a camisola do Tenerife

Tenerife joga este domingo a finalíssima de subida e, se se concretizar, terá mesmo de exercer a opção de compra de Mario González.

Santa Cruz de Tenerife é este domingo uma cidade ao rubro com a possibilidade de o clube mais representativo das Canárias, e rival do Las Palmas, poder subir à La Liga, onde já não está desde a época 2009/2010. Para isso, o Tenerife terá de vencer os catalães do Girona, na segunda mão da finalíssima de subida. Na primeira mão, a equipa insular foi à Catalunha, a 11 deste mês, empatar a zero.

Muito atento a este jogo que se iniciará às 20 horas vai estar o Braga, uma vez que uma vitória dos canários implicará a entrada imediata de 2,5 milhões de euros nos cofres minhotos. Isto porque no acordo de cedência de Mario González, em janeiro, ficou escrito que o Tenerife teria de exercer a opção de compra (2,5 milhões de euros, por 50 por cento do passe) em caso de subida à La Liga. Ora, o clube das Canárias está muito bem lançado para regressar à La Liga. O Estádio Heliodoro Rodriguez vai estar cheio (cerca de 17 mil pessoas), o jogo foi considerado de alto risco e há um vasto dispositivo policial. Serão à volta de 300 os efetivos policiais para garantirem a segurança.

O Tenerife conta muito com Mario González e também nas Canárias já lhe chamam o Super Mario. Em 19 jogos com a camisola do clube, o avançado marcou sete golos e foi muito importante na segunda volta do campeonato, fazendo habitualmente dupla no ataque, como acontecerá hoje, com Enric Gallego, o melhor marcador da equipa, com 11 golos.

Mario González foi comprado pelo Braga ao Villareal - que o tinha emprestado ao Tondela - por 1,5 milhões de euros (100 por cento do passe), e não teve o rendimento esperado na Pedreira. Em 25 jogos, o espanhol marcou apenas quatro golos.

A cedência ao Tenerife, em janeiro, não foi um processo fácil, mas a vontade do jogador acabou por ser fulcral no negócio. O Tenerife está muito contente com o jogador e segundo O JOGO apurou estará na disposição de o comprar, mesmo que não se concretize a subida. Hoje, pelas 20 horas, começa o sonho dos ilhéus.



Um novo avançado, forçosamente

A posição de ponta-de-lança é precisamente uma das que precisa de ser reforçada. Artur Jorge tem à sua disposição Vitinha e Abel Ruiz, mas, curiosamente, ambos têm mercado e têm sido falados para outros clubes, embora não tenha chegado ao Braga qualquer proposta de compra. De todo o modo, a saída de qualquer um deles implicará a entrada de um outro, mas, mesmo que ambos continuem na Pedreira, o clube irá em busca de uma outra alternativa. Os alvos estão identificados, mas ainda é cedo para avançar com nomes.