"Uma derrota faz crescer a equipa, foi apenas um jogo e não muda nada"

Vandinho, que há 16 anos esteve no último desaire caseiro num início de I Liga, diz que o insucesso contra o Famalicão não belisca aspirações. O antigo médio, que fez 225 jogos pelos arsenalistas e é o 13.º mais utilizado de sempre, apontou a O JOGO as eventuais repercussões do inesperado 1-2 contra o vizinho na abertura da 1.ª jornada.

O Braga entrou mal no campeonato, deixando-se surpreender pelo Famalicão na Pedreira. Desde 18 de agosto de 2007, quando foi derrotado pelo FC Porto, também por 2-1, que os arsenalistas não eram vergados em casa na primeira jornada do campeonato.

"Seja qual for o adversário, perder nunca é bom. Este foi um jogo menos conseguido, poderiam ter feito um pouco melhor, mas por vezes uma derrota faz crescer a equipa", analisa Vandinho, que foi titular nesse jogo de há 16 anos, no qual fez a assistência para o golo de João Vieira Pinto.