Uma certeza no Braga: Zé Carlos vai regressar pela porta grande

Zé Carlos tem brilhado no empréstimo ao Gil Vicente

Lateral aproveitou o empréstimo ao Gil Vicente para se valorizar e a SAD já decidiu que irá figurar no plantel para 2022/23.

Indispensável no corredor direito da defesa do Gil Vicente, Zé Carlos será uma das certezas do Braga a partir da próxima época.

A fiabilidade do lateral de 23 anos é um dos segredos da equipa-sensação do campeonato e a sociedade desportiva já decidiu que será reincorporado na equipa, compensando, assim, a devolução irreversível de Yan Couto ao Manchester City, cedido sem opção de compra por decisão do clube inglês.