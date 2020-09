Defesa-esquerdo garantiu um lugar no plantel e Hugo Almeida, que jogou com ele em Coimbra, não ficou nada surpreendido.

Francisco Moura ganhou o rótulo de surpresa da pré-época do Braga. O defesa-esquerdo de 21 anos, que regressou ao Minho após uma época de empréstimo à Académica, convenceu Carlos Carvalhal e ficou com lugar reservado no plantel, tanto assim que Murilo vai sair, como O JOGO deu conta ontem, em princípio para o Maiorca, de Espanha.