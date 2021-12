Um regresso em grande no Braga: "É um relógio suíço e nunca deixa ficar mal a equipa"

Raul Silva voltou ao onze três meses depois, colorindo uma exibição positiva com um golo. Daniel Ramos, que o treinou no Marítimo, elogia-lhe a capacidade de saber dar a volta por cima.

Três meses depois de ter jogado pela última vez - em casa, com o Vitória de Guimarães, a 29 de agosto -, Raul Silva voltou a ser opção inicial na terça-feira, na receção ao Vizela.

O central coloriu a exibição positiva com um golo, o terceiro da goleada por 4-1, recuperando a confiança de Carlos Carvalhal, que o deve manter no onze domingo, diante do Estoril.