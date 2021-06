A contratação de Mario González está praticamente fechada e o jogador já não foge ao Braga. O quarto melhor marcador do campeonato, com 15 golos, vai concorrer com o compatriota Abel Ruiz

João Pedro partilhou uma época com Mario González no Tondela e não tem dúvidas em afirmar que o Braga está em vias de contratar um verdadeiro "matador", um jogador que tem uma relação especial com as balizas.

"O Mario González cheira o golo, tem instinto. E o jogo aéreo dele é qualquer coisa; ele mede um pouco mais de 1,80m, mas sobe muito bem, tem um poder de elevação incrível", analisa o médio do Tondela, confiante que o ponta de lança espanhol vai mostrar em Braga todos os argumentos que fizeram dele o quarto melhor marcador do último campeonato, com 15 golos apontados.

Ainda que a contratação de González não tenha sido oficializada, sabe-se que o negócio está praticamente fechado e que o jogador já não foge ao Braga.

Emprestado pelos espanhóis do Villarreal ao Tondela, Mario González teve uma época em cheio e foi a grande figura da equipa beirã. "Um ponta de lança que marca 15 golos numa temporada só pode ter muito mérito. O Mario tem golo, é um jogador muito rápido com a bola nos pés e que ataca muito bem a profundidade. Como o Tondela jogava com um bloco baixo, ele sabia aproveitar os espaços existentes na frente de ataque. É inteligente a procurar o espaço entre a linha média e ofensiva", certifica João Pedro, que considera o Braga "um bom clube" para o espanhol "evoluir" na segunda época em Portugal.

"O Braga tem certamente um plantel melhor do que o do Tondela e, por isso, o Mario será servido de forma superior. Se calhar, ele sentir-se-á melhor a jogar em mobilidade, mas certamente irá adaptar-se também às caraterísticas do jogo do Braga. O Mario González é um jogador do género do Abel Ruiz e também do Paulinho, embora este último seja mais refinado em termos técnicos. A melhor qualidade que ele tem é ser um matador quando está na área", alega o médio do Tondela.

Goleador brilhou fora de portas

O Braga está prestes a contratar um jogador que quase obteve o dobro dos golos (15) do melhor marcador dos minhotos no campeonato (Ricardo Horta, com nove). O ponta de lança espanhol marcou quase metade dos golos da equipa beirã no campeonato (36) e teve a particularidade de festejar bem mais vezes fora de casa (dez contra cinco). Autor de um "hat trick" e de dois bis, sublinhe-se que Mario González não marcou qualquer golo de penálti; apontou 12 com o pé direito, um com o esquerdo e dois de cabeça, todos eles no campeonato.