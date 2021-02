Um negócio sem carácter de urgência no Braga: Viana ainda sem fumo branco

Central só poderá ser utilizado no Flamengo em março.

A transferência de Bruno Viana para o Flamengo, do Brasil, continua a ser tratada entre os clubes.

De acordo com as informações recolhidas, o empréstimo com opção de compra por parte dos brasileiros, no valor de 7,5 milhões de euros, está em vias de ser concluído e depende apenas de questões burocráticas.

O contrato do jogador com o clube do Rio de Janeiro é outro assunto que está a ser ultimado. O negócio não tem o carácter de urgência, porque o defesa-central só poderá ser utilizado no Flamengo em março.