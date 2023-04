Um jogo de interdição e multa: Braga avança com recurso

Adeptos do Braga presentes no dérbi minhoto da ronda 22

Clube minhoto vai recorrer para o Tribunal Arbitral do Desporto do castigo imposto pelo Conselho de Disciplina.

O Braga, à semelhança do Vitória, vai recorrer para o Tribunal Arbitral do Desporto do castigo de um jogo de interdição e multa de 10.840 euros, na sequência do dérbi minhoto da ronda 22 do campeonato, realizado no dia 27 de fevereiro.

Em causa o arremesso de tochas por parte dos adeptos de ambas as formações, sendo que os castigos aplicados se explicam pela reincidência.

O encontro, que a formação de Moreno venceu por 2-1, foi quente dentro e fora das quatro linhas. Depois do apito final, no túnel de acesso aos balneários do Estádio D. Afonso Henriques, jogadores e elementos das duas equipas envolveram-se numa grande confusão - ouviram-se esses insultos na zona da Imprensa -, obrigando à intervenção de agentes da PSP.

No decorrer do jogo, quando Tiago Silva foi expulso, aos 54', os adeptos de Vitória e Braga envolveram-se em desacatos na bancada norte. Voaram cadeiras e tochas, mas os agentes da PSP resolveram o conflito em pouco tempo.