"Um grande grupo faz-se de grandes homens e o Ricardo Horta é um desses exemplos"

Declarações de Artur Jorge, treinador do Braga, na antevisão da receção ao Estoril, sábado às 20h30, para a 27.ª jornada da Liga Bwin

Renovação de Ricardo Horta: "Estamos satisfeitos com a renovação. O Ricardo, além da qualidade futebolística, é um dos grandes homens que temos no plantel, um elemento, que na qualidade de capitão também, tem um papel fundamental. Tenho um grande grupo de jogadores, um grande grupo de trabalho que se faz de grandes homens, o Ricardo é um desses exemplos. É com jogadores como o Ricardo que podemos dar continuidade ao trabalho. Muito satisfeito por esta renovação no papel de bracarense e treinador, é mais um elemento que podemos contar no futuro imediato."

Estoril motivado: "Nós temos tido o cuidado de estudar o Estoril, saber que Estoril é hoje, que não é o Estoril que defrontámos na primeira volta. Vimos pela satisfação que essa vitória lhes tira peso de peso. Não estou à espera de um jogo fácil. Aquilo que é preocupação e o foco é de nos isolarmos e fazer o nosso caminho."

Adeptos: "Os adeptos são um catalisador imenso para aquilo que procuramos. Espero amanhã ter uma grande casa aqui porque os nossos adeptos empurra-nos para a frente."

Clássico: "Os adeptos do Braga vão torcer para que amanhã o Braga vença o Estoril, é com isso que temos de nos preocupar."