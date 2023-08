Um encaixe à vista no Braga: Serdar empurra Tormena para fora

Braga está na expectativa de fazer um negócio próximo dos cinco milhões com central brasileiro.

A linha defensiva do Braga, no que respeita aos centrais, tem já um desenho preferencial com os quatro homens que encaixam na perfeição nas ideias de Artur Jorge para a nova temporada. Após uma pré-época curta de ação, Tormena está a ser cada vez mais empurrado para se despedir de Braga, ao fim de quatro temporadas, até porque também termina contrato em 2024 e já foi associado a alguns emblemas, numa cobiça muitas vezes liderada pelos turcos do Besiktas, que terão chegado a apresentar 2,5 milhões a António Salvador, reclamando o líder dos minhotos, na altura, cerca de cinco milhões.

O Braga está na expectativa de fazer um encaixe com o central brasileiro, de 27 anos, pretendendo unir a experiência de Fonte e Paulo Oliveira à juventude de Niakaté, uma certeza dos guerreiros pelo contributo já dado na época passada, e do turco Serdar, de apenas 20 anos.

Os desempenhos deste último na pré-época acabaram por baixar a reputação de Tormena na hierarquia interna, ficando como quinta opção de um setor concorrido de qualidade. Serdar, depois de um ano de adaptação, é encarado como forte aposta de presente e futuro.