Central lesionou-se na última época num jogo da Taça de Portugal com o FC Porto.

O último dia do mês de janeiro ficará na memória de David Carmo. O central do Braga é titular na equipa sub-23 no encontro da Liga Revelação com o Rio Ave, regressando aos relvados quase um ano depois.

Carmo foi operado no dia 12 de fevereiro do ano passado, depois de ter fraturado o tornozelo no decorrer de um jogo da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal com o FC Porto, que terminou empatado a um golo.

Após uma longa recuperação, o jogador de 22 anos regressa assim à competição.