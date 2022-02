Um contrato longo à espera de Matheus: poderá acabar a carreira no Braga

Guarda-redes discute a renovação com os minhotos e em cima da mesa está um vínculo de mais quatro épocas, que poderá coincidir com o fim da carreira. O processo não está fechado

A portentosa exibição de Matheus no jogo com o Sheriff, com três defesas valiosas, duas delas ao parar penáltis, vai de encontro ao plano do Braga em relação ao jogador.

A administração da sociedade desportiva dos minhotos está a discutir com o guarda-redes a renovação do contrato e a ideia é chegar a um acordo de longa duração, não só para premiar o trabalho e a dedicação do luso-brasileiro, mas também para que sejam criadas bases de maneira a que possa terminar a carreira no Minho, se bem que esse cenário, mais ainda por se tratar de um posto específico, ainda esteja longe.