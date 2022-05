O que mudou no Braga com David Carmo: central cortou metade dos golos

David Carmo, à direita, com a camisola do Braga

Carmo foi eleito o melhor defesa de abril na Liga Bwin e os números refletem isso. A equipa ganhou segurança defensiva.

David Carmo recolheu 30,56 por cento dos votos dos treinadores da Liga Bwin (Mbemba ficou em segundo, com 18,75 por cento) e arrecadou o prémio de melhor defesa do mês de abril, uma distinção refletida nos números, dado que em cinco jogos realizados pela equipa no período em análise o Braga apenas consentiu dois golos, ambos no duelo com o Benfica.

Recuando até à data em que o central regressou à competição, após uma paragem de cerca de um ano, fica ainda mais evidente o reforço da segurança defensiva dos minhotos. Sem David Carmo, o Braga sofreu 23 golos em 22 jornadas do campeonato, ou seja, uma média de 1,04 por jogo, mas com ele em campo, em 11 rondas a equipa sofreu apenas cinco, isto é, uma média de 0,45. O defesa foi responsável por uma redução superior a 50 por cento dos golos sofridos pelo conjunto arsenalista na Liga Bwin.