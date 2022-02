Um ano depois: a grande novidade nos convocados do Braga

David Carmo chamado para o duelo com o Sheriff, do play-off da Liga Europa.

David Carmo é a grande novidade na convocatória do Braga para o encontro com o Sheriff, da primeira mão do play-off da Liga Europa. O jovem central está de volta aos eleitos de Carlos Carvalhal, um ano depois.

Carmo foi operado no dia 12 de fevereiro do ano passado, depois de ter fraturado o tornozelo no decorrer de um jogo da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal com o FC Porto, que terminou empatado a um golo.

Voltou à competição no último dia de janeiro, num encontro da formação sub-23, frente ao Rio Ave, para a Liga Revelação.

Numa lista de 24 jogadores, destaque para a presença de Francisco Moura, que não defrontou o Paços na ronda anterior do campeonato e estava em dúvida. Berna, jovem da equipa B, também foi chamado, ao contrário de Sequeira, Lucas Mineiro (ambos lesionados) e Diogo Leite (castigado).

O jogo na Moldávia tem início marcado para as 17h45 de quinta-feira.

Eis a lista de convocados:

Guarda-redes: Matheus, Tiago Sá e Lukas Hornicek

Defesas: Yan Couto, David Carmo, Tormena, Paulo Oliveira, Fabiano, Bruno Rodrigues, Moura, Buta e Guilherme

Médios: Al Musrati, André Horta, Gorby, Berna e Castro

Avançados: Abel Ruiz, Ricardo Horta, Roger, Vitinha, Rodrigo Gomes, Falé e Iuri Medeiros