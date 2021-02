Um a um do Braga: fôlego de Al Musrati disfarçou a expulsão

O Braga perdeu em casa com a Roma, por 2-0, em jogo da primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa de futebol.

O bósnio Edin Dzeko (05 minutos) e o espanhol Borja Mayoral (86) marcaram os golos da equipa treinada pelo português Paulo Fonseca, que jogou desde os 55 minutos em vantagem numérica, após a expulsão de Ricardo Esgaio.

Matheus 5

Foi um resultado ingrato para o guarda-redes, que sofreu dois golos em disparos de rajada e sem qualquer hipótese de defesa. Merece nota positiva por ter adiado o reforço da vantagem do adversário, que seria o segundo golo de Dzeko (68").



Esgaio 3

Um jogador com a sua experiência deveria ter sido prudente na forma como fez falta sobre Gonzalo Villar, quando já tinha um cartão amarelo. Foi expulso e comprometeu a capacidade de reação do Braga.



Tormena 5

Não foi nada fácil antecipar as movimentações rápidas dos atacantes da Roma. Exibição de esforço.

Raul Silva 5

Assumiu algumas saídas de bola, com lançamentos longos, e ainda se predispôs a aparecer, algumas vezes, em zonas mais adiantadas.



Sequeira 4

Estava no tal lance dos cinco minutos e não conseguiu pressionar Dzeko. Mostrou alguma insegurança a investir no apoio ao ataque.



Gaitán 5

Persistente na perseguição de quem tinha a bola, mas faltou-lhe algum critério no passe.



Fransérgio 6

Houve um momento do jogo em que arriscou nas decisões ofensivas e, assim, criar, pelo menos duas situações que desafiaram o guarda-redes Paul López.



Ricardo Horta 5

Correu, porfiou mas encontrou -se sempre prensado pela defesa da Roma. Apenas um remate significativo é pouco para o melhor marcador do Braga nas provas europeias.



Sporar 5

Deparou-se com um espartilho montado pela defesa do Roma, por isso, dedicou-se com determinação para entrar na área.



Galeno 5

A defesa da Roma estava preparada para o atrevimento do extremo brasileiro, que não esmoreceu ante tantas faltas e ainda esticou o flanco esquerdo.