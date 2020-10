Tudo acertado entre o Braga e Paulinho: avançado vai renovar

Negociações para a renovação do contrato do ponta de lança estão finalizadas. Acrescentadas mais duas épocas à ligação.

Estão concluídas as negociações entre o Braga e Paulinho para a renovação do contrato que une as partes. O ponta de lança passa a ficar ligado ao clube até 2025, mas mantém a cláusula de rescisão, fixada em 30 milhões de euros, da mesma forma que passa a auferir de condições salariais mais vantajosas. O anúncio do novo acordo contratual vai ser divulgado após a partida com o Nacional.

O JOGO tinha dado conta no início da semana que as negociações entre as partes estavam muito avançadas, embora com algumas arestas para limar, o que foi feito nos últimos dias. E uma das questões que faltavam acertar era a extensão do vínculo, que inicialmente seria por mais uma temporada, mas que depois resultou num prolongamento até 2025, ou seja, mais duas épocas em relação ao contrato que Paulinho tinha. Em contrapartida, o clube não mexeu na cláusula de rescisão do goleador, contrariamente ao normal nestes casos, o que pode ser entendido como uma abertura negocial para as próximas janelas de transferências. O objetivo essencial da negociação foi mesmo o de proporcionar melhores condições salariais ao jogador depois de este ter sido muito pretendido no mercado que encerrou no dia 6 de outubro.

Paulinho passa a auferir de um contrato mais vantajoso ao nível financeiro depois de ter agitado o mercado

O ponta de lança passa a ser uma das unidades mais bem pagas do plantel, em consonância, de resto, com o rendimento desportivo que tem apresentado, isto depois de ter sido o melhor marcador da última temporada. Desta forma, a sociedade desportiva mantém o ponta de lança motivado para uma época que promete ser muito exigente, estando já à porta a entrada do Braga na Liga Europa, palco em que Paulinho poderá chamar ainda mais a atenção.

O ponta de lança é, nesta altura, o jogador mais valioso do plantel, com uma avaliação de 12 milhões de euros para o Transfermarkt, site de referência do mercado e também utilizado pelos próprios clubes. Ainda levando em conta a mesma avaliação, o jogador do Braga é o 21.º mais valioso do campeonato português.

Concluído este processo, a SAD vai dar prioridade ao dossiê David Carmo, jogador que também se prepara para renovar.