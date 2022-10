Tubarões tiram bilhete para para observar Vitinha em Berlim

Vitinha é o jogador da semana da Liga Europa após hat trick ao Saint-Gilloise. Vai ser observado por clubes da Bundesliga no jogo com o Union

Vitinha só precisou de 41 minutos em solo belga para alcançar uma série de números importantes.

Melhor marcador do Braga, à frente de Banza e Ricardo Horta, Vitinha é o máximo goleador da Liga Europa, com quatro golos. Artur Jorge tem trabalhado os movimentos e posicionamentos do jogador.