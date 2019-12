"Trincão tem um grande talento"

Na antevisão do jogo deste domingo com o Paços de Ferreira, na Pedreira, Sá Pinto elogiou o jovem extremo que se estreou a marcar na última partida com o Slovan Bratislava.

Sobre o Paços de Ferreira: "É uma boa equipa, que tem bons jogadores e feito coisas boas. Nos últimos resultados vi uma equipa que gosta de jogar futebol, tem individualidades interessantes e com qualidade. É um adversário organizado defensivamente, com duas linhas fortes. Contamos com dificuldades, que não nos vai deixar jogar o jogo que queremos nos últimos 30 metros e vai esperar o momento que tiver para poder criar alguma oportunidade. Não há jogos fáceis neste campeonato e, além disso, é um adversário que precisa de pontos. Querem subir na tabela, mas nós também, pelo que vai ser um jogo competitivo."



Transferência da Europa para o campeonato: "Temos de continuar iguais em termos de inspiração, a criação está presente, temos dominado, mas temos de ser eficazes contra estes adversários. Não podemos estar desequilibrados, não podemos estar desconcentrados e um golo pode criar alguma intranquilidade, ansiedade, como no último jogo. A equipa tem de se manter madura, tranquila, porque todas as equipas sofrem dissabores; não pode haver nervosismo. Espero que o relvado possa estar em condições, já que foi mudado, e contamos muito com o apoio do nosso público. Só nos interessa a vitória. É o último jogo do ano para a Liga e queremos terminar a vencer."



Estreia de Tiago Sá: "Aquilo que digo é que há momentos em que tenho de meter um ou outro jogador. Sinto que era o momento, o Tiago já o merecia há muito tempo. Tenho três guarda-redes titulares e qualquer um deles pode jogar a qualquer altura."



Trincão: "É mais um ano para ele. Até atingir mais alguma maturidade têm de evoluir. Devem querer sempre mais e melhor. Aproveitar todas as oportunidades para crescer e é isso que se pretende. É um jovem jogador, esperamos muito dele, mas também tem de fazer a parte dele. Estar focado, continuar a ter atitude, a aproveitar as oportunidades. Estamos perante um grande talento, assim como o Xadas, que ainda não teve a sua oportunidade porque há uma concorrência forte. O Ricardo [Horta] está bem, o Wilson está a fazer o melhor arranque de sempre, o Galeno tem o maior número de assistências para golo na Liga Europa, mas o tempo do Xadas vai chegar. Ninguém é sempre regular ao longo de uma época inteira."



Mercado de inverno: "Se houver alguma coisa iremos conversar."