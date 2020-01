Trincão de novo na rota italiana e com imagens que deram que falar

Imprensa italiana anunciou interesse do Milan no jovem talento.

A afirmação de Francisco Trincão no Braga é recente (28 jogos, sete vezes titular, dois golos em ano e meio), mas o reconhecido talento do internacional sub-21 português continua a merecer um amplo destaque na Imprensa internacional. Depois de já ter sido associado a vários clubes ao longo dos últimos dois anos, sobretudo italianos, agora foi a vez de o Milan se colocar entre os potenciais interessados na contratação do extremo do Braga. Segundo a Imprensa italiana, o empresário do jogador, Bruno Carvalho Santos, esteve nos escritórios do clube rossonero (há imagens a confirmar a presença do agente no local) a tratar de uma possível transferência de Trincão, para além da já anunciada tentativa de também colocar no Milan o médio Florentino, do Benfica - o agente representa os dois jogadores.

Até ao momento, sabe O JOGO, ainda não chegou nenhuma proposta concreta à SAD do Braga, ainda que, a acontecer, António Salvador se prepare para dar exatamente a mesma resposta ouvida recentemente pela Atalanta, que fez uma proposta de 11 milhões de euros: Trincão só sai pelo valor da cláusula de rescisão, 30 milhões de euros, pelo menos neste mercado de inverno. A revelação surgiu no início da semana passada pela boca do próprio presidente do Braga, que anunciou essa intenção à comunicação social italiana.

Disputado em tempos por Juventus e Inter, que nunca chegaram aos valores pretendidos por António Salvador, o extremo já foi colocado na órbita de três clubes neste arranque de ano: a Atalanta (proposta confirmada e recusada), o Benfica (negou a existência de negociações) e agora o Milan, que pretende avançar para uma renovação da equipa já a pensar no ataque à próxima época. O objetivo dos rossoneri, que se preparam para vender o brasileiro Paquetá (não vingou em Itália), passa por montar uma equipa capaz de lutar pelos primeiros lugares do campeonato, algo que não tem acontecido nas últimas épocas.