Três sérios avisos para o Braga: Estrela Vermelha, Real Madrid e Shakhtar

Sheriff com encontro marcado com o Braga

Sheriff deu-se a "conhecer" esta época na Europa do futebol, tendo chegado à fase de grupos da Champions.

O triunfo em casa do Real Madrid, por 2-1, colocou esta época os holofotes sobre o Sheriff Tiraspol, campeão de futebol da Moldávia, que defronta o Braga no play-off de acesso aos "oitavos" da Liga Europa.

A boa estreia na Champions do clube, fundado em 1997 e que é campeoníssimo da Moldávia, com 19 títulos em 24 anos, deixou a equipa no terceiro lugar do Grupo D, com caminho aberto para a segunda competição da UEFA.

Para tal, os moldavos precisam agora de ultrapassar no play-off de acesso aos oitavos de final o Braga, equipa que terminou a fase de grupos da Liga Europa no segundo lugar, atrás dos sérvios do Estrela Vermelha.

Para o Braga é um adversário "desconhecido", que nunca defrontou, mas para o qual está de sobreaviso na eliminatória, em 17 de fevereiro, na Moldávia, e em 24 do mesmo mês, em casa, face aos bons resultados trazidos da Champions.

Na elite europeia, a equipa, com um grande misto de nacionalidades no plantel, desde o Brasil, Grécia, Mali, Gana ou Colômbia, venceu dois jogos, com Shakthar Donetsk (2-0 em casa) e Real Madrid (2-1 fora), e empatou um outro, fora, com os ucranianos (1-1).

Os resultados deram visibilidade ao clube, que já se tinha tornado o primeiro emblema da Moldávia a apurar-se para a fase de grupos da Liga dos Campeões, depois de ter afastado no play-off os croatas do Dínamo Zagreb, mas também os albaneses do Teuta (primeira pré-eliminatória), os arménios do Alashkert (segunda) e os sérvios do Estrela Vermelha (terceira), que na Liga Europa foram superiores ao Braga: ganharam em casa e empataram no Minho.