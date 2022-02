Treinadores e analistas justificam rendimento do Braga: saídas e jovens ditam oscilação

Saídas de atletas importantes, entradas de outros com menor qualidade e uma aposta na formação com riscos naturais de falta de experiência são as razões apontadas para uma época com menos brilho.

A derrota do Braga na Moldávia, frente ao Sheriff, no primeiro jogo do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, volta a colocar em debate a oscilação de rendimento e de resultados verificados ao longo da época. Se em toda a temporada passada a equipa de Carlos Carvalhal consentiu 12 derrotas em 52 jogos realizados, esta época já vai em 11 e ainda com muitos compromissos pela frente.

O JOGO juntou opiniões de treinadores com a do analista Luís Freitas Lobo e todas elas convergiram em questões como a juventude do plantel, propiciadora de erros, e saídas de jogadores que não foram devidamente colmatadas em termos de qualidade como potenciais justificações para o momento do conjunto bracarense.