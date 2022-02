Treinador do Sheriff e os golos fora: "As equipas fracas tinham mais facilidades"

Yuriy Vernydub, treinador do Sheriff, esteve na conferência de imprensa de antevisão do jogo com Braga, a contar para a Liga Europa

Confiança: "Estou confiante e conheço os meus jogadores. Continuo a achar que cada equipa tem 50/50 de hipóteses. Respeito muito o Braga, mas amanhã vamos disputar o jogo".

Impressões sobre o Braga: "Continuo a achar que o Braga é uma equipa forte, mas comparativamente com a equipa de há quatro anos [quando jogou com o Zorya] o Braga era mais forte na altura. Amanhã iremos ver quem é mais forte".

A saída da Champions: "Acho que as duas competições (Champions e Liga Europa) são importantes, mas o facto de vários clubes grandes terem ido para a Liga Europa mostra que é uma prova forte".

Os golos foram deixam de valer a duplicar: "Antes, as equipas fracas tinham mais facilidades, agora as hipóteses ficaram 50/50".