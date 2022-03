Treinador do Mónaco destaca três jogadores do Braga e diz: "É uma boa equipa"

Philippe Clément divide favoritismo nos oitavos de final da Liga Europa.

O treinador do Mónaco, Philippe Clément, deixou esta quarta-feira elogios ao Braga, adversário de quinta-feira, na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, considerando haver igual dose de favoritismo para ambas as equipas.

"Amanhã [quinta-feira] será 50/50 para cada equipa. O Braga é uma boa equipa, ainda não perdeu em casa na Europa este ano. Tem muita qualidade ofensivamente, com dois alas que marcam muitos golos, como o Iuri Medeiros e o Ricardo Horta, tem um meio-campo competente, gosto muito do Yan Couto, são possantes na defesa. É uma equipa competente e equilibrada, joga bem ao ataque, mas também sabe jogar em transições, pelo que precisamos de estar a um nível muito bom para vencermos", disse na antevisão da partida.

O Mónaco é oitavo classificado na "Ligue 1", a seis e oito pontos de Nice e Marselha, segundo e terceiro classificados, respetivamente, e a Liga Europa poderá ser outra via para atingir o objetivo de qualificar-se para a Liga dos Campeões.

Leia também Portugueses Espanhóis revelam negócio "escondido" de Luís Figo Para além de ser conselheiro da UEFA, Luís Figo detém um negócio de exploração de minérios em África, revela esta quarta-feira o jornal espanhol Mundo Deportivo

"Esta é uma competição extremamente dura, quem sabe seja um caminho ainda mais complicado para chegar à Liga dos Campeões. Devemos focar-nos em todos os jogos, fizemos um jogo positivo com o Marselha [vitória, fora, por 1-0], o que é muito motivador sobretudo depois de uma eliminação complicada [da Taça de França, pelo Nantes, no desempate por grandes penalidades]", afirmou.

O treinador belga frisou que a alternância na equipa vai depender do estado físico e mental dos jogadores, tendo revelado que o defesa central Benoit Badiashile está em dúvida.

Sobre a análise do antigo treinador e depois dirigente Luís Campos, com passagem como diretor técnico do Mónaco, que considerou que o plantel monegasco é o segundo melhor de França a seguir ao PSG, Philippe Clément considerou que sendo uma "equipa muito boa", o conjunto monegasco pode "melhorar", notando, contudo, ter "muitos jovens da formação" a quem dá "muitas oportunidades - é uma estratégia do clube", disse.

Leia também Portugueses Espanhóis revelam negócio "escondido" de Luís Figo Para além de ser conselheiro da UEFA, Luís Figo detém um negócio de exploração de minérios em África, revela esta quarta-feira o jornal espanhol Mundo Deportivo

O técnico deixou ainda dúvidas sobre a condição física do goleador Ben Yedder: "Tem feito muitos jogos nas últimas semanas, nem sei se estará apto para jogar 90 minutos amanhã [quinta-feira]."

Já o defesa direito brasileiro Vanderson disse conhecer "algumas coisas do Braga".

"É uma equipa muito bem treinada, está no topo da Liga portuguesa, conhece bem a Liga Europa, esperamos um jogo muito difícil, mas se repetirmos o jogo com o Marselha, vai ser um jogo muito bom", referiu.

Confessando poder melhorar defensivamente, o jogador disse que o Mónaco tem uma ambição clara: "Somos uma grande equipa e queremos vencer sempre."

O médio Fofana está castigado e é baixa para o jogo com os minhotos.

Braga e Mónaco defrontam-se a partir das 20h00 de quinta-feira, no Estádio Municipal de Braga, num encontro que será arbitrado pelo alemão Felix Zwayer.