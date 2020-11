Treinador do Leicester diz que há um jogador do Braga que cabe na Premier League

Brendan Rodgers, treinador do Leicester

Brendan Rodgers espera um jogo particularmente difícil na Pedreira e deixa elogios aos arsenalistas

Brendan Rodgers, treinador do Leicester, fez a antevisão do jogo desta quinta-feira com o Braga e deixou elogios à equipa portuguesa e especialmente a um jogador.

"David Carmo? É um jogador jovem, está a jogar bem, é grande e agressivo. Portugal produz sempre jogadores fantásticos e o seu desenvolvimento pode levá-lo, daqui a poucos anos, a chegar à Premier League. Com mais preparação, poderá jogar na Premier League, como acontece com outros jogadores portugueses", apontou Rodgers.

Apesar da vitória robusta por 4-0 em Inglaterra, o treinador norte-irlandês optou por um discurso cauteloso e vincou as razões. "Esperamos um jogo difícil. O primeiro duelo foi complicado, apesar do resultado. Nesta competição, o nível é sempre alto e espero um jogo particularmente difícil. Apesar de termos vencido e de estarmos confortáveis no grupo, vamos entrar para ganhar, embora sem subestimar o Braga".

Brendan Rodgers foi também questionado sobre Ricardo Pereira, que voltou a jogar depois de uma paragem longa devido a lesão. "Esperamos tê-lo connosco brevemente, por enquanto está na segunda equipa, mas a evoluir bem. Daqui a duas ou três semanas esperamos tê-lo connosco. Estamos muito felizes com o trabalho que ele tem realizado. O Ricardo é muito forte, fez um jogo pela equipa B e esteve muito bem".