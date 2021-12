Transmissão do Braga-Estrela Vermelha ultrapassou espectadores do Sporting-Ajax

Números foram semelhantes, mas o pico de audiência do jogo do emblema minhoto foi mais elevado.

A transmissão do decisivo encontro entre Braga e Estrela Vermelha, da última jornada da fase de grupos da Liga Europa, que terminou empatada na quinta-feira a um golo e que levou o emblema minhoto ao play-off da competição, ao contrário do Estrela, que se apura diretamente para os oitavos de final, teve um pico de audiência mais elevado do que a do Sporting-Ajax, na terça-feira.

Com a transmissão do jogo da Liga Europa, a SIC teve um share de 25%, com um pico durante a transmissão de 1,540 milhões de espectadores em simultâneo. Já o pico do outro jogo transmitido em sinal aberto esta semana, da Liga dos Campeões, pela TVI, foi de 1,496 milhões de espectadores. Números muito semelhantes, portanto.

De salientar que, no jogo do Sporting, o apuramento para os oitavos de final da Champions já estava garantido, tendo o Braga-Estrela Vermelha um caráter mais decisivo.