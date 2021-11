Transmissão da receção do Braga ao Ludogorets sofre alteração

Horário na grelha do canal televisivo será ocupado por uma comunicação de Marcelo Rebelo de Sousa, a propósito da atual situação política em Portugal

Inicialmente previsto ser transmitido pelo canal televisivo SIC, a partir das 20 horas da próxima quinta-feira, o jogo entre o Braga e o Ludogorets, relativo à quarta jornada do grupo F da Liga Europa, será transmitido pela SIC Radical.

A mudança de canal no qual será exibido o encontro deve-se à realização de um discurso, que se iniciará à mesma hora, do Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa, a propósito da atual situação política decorrente em Portugal.

O chefe de Estado deverá revelar a decisão, após se reunir com partidos com representação parlamentar, presidente da Assembleia da República e Conselho de Estado a propósito, acerca da dissolução parlamentar, em função do chumbo do Orçamento de Estado de 2022, e da marcação de novas eleições.

Além da SIC Radical, também o encontro europeu entre o Braga e o Ludogorets, que se realizará no Estádio Municipal da cidade minhota, será transmitido pela Sport TV, a partir das 20 horas.