Transferência de Tormena oficializada: saiba quanto rende aos cofres do Braga

Central brasileiro prossegue a carreira na Rússia.

O Krasnodar, clube do principal campeonato russo, apresentou esta sexta-feira Tormena, central que representava o Braga. O negócio é feito por três milhões de euros, com possibilidade de acréscimo de 500 mil euros, segundo variáveis transcritas para o contrato.

"O defesa brasileiro, de 27 anos, termina assim uma ligação contratual com o Braga após quatro épocas de vínculo ao clube. O Braga deseja a Vítor Tormena as maiores felicidades pessoais e profissionais para esta nova etapa da sua carreira", escreveu o Braga no site oficial.

O contrato é válido até junho de 2027.